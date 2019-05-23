За полгода в Заречном собрано более 140 тыс. рублей на строительство храма Религия

Заречный, 23 мая 2019. PenzaNews. 141 тыс. рублей собрана на строительство храма преподобного Серафима Саровского в Заречном Пензенской области за последние шесть месяцев. Об этом сообщает управление общественных связей города.

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Жертвенные кружки, с помощью которых ведется сбор, установлены в магазинах, учреждениях и организациях города. В 2019 году три дополнительные емкости размещены в сети магазинов «Пятерочка».

По данным управления, всего за девять лет собрано более 19 млн. 353 тыс. рублей.

В 2010 храм начали строить, посвятив Рождеству Христову.

В марте 2013 года приступили к возведению колонн и монолитных стен.

7 января 2015 в престольный праздник, совершено первое богослужение.

В 2018 году по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима переименован в храм преподобного Серафима Саровского.

Настоятелем храма является протоиерей Александр Овцынов.