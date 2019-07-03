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Вышла в свет книга епископа Нестора «Православие в Кузнецке»

13:26 | 03.07.2019 | Религия

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Кузнецк, 3 июля 2019. PenzaNews. Книга «Православие в Кузнецке» выпущена в Пензенской области тиражом 300 экземпляров.

Вышла в свет книга епископа Нестора «Православие в Кузнецке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Издание, написанное епископом Кузнецким и Никольским Нестором, представляет собой церковно-историческое исследование духовной жизни города в период от основания поселения в конце XVII века до 1917 года.

При его подготовке были использованы неопубликованные документы трех государственных архивов, в том числе изобразительные источники, которые впервые вводятся в научный оборот, а также обширный круг обнародованных до 1917 года материалов региональной прессы.

В основу книги легла магистерская диссертация епископа Нестора, защита которой состоялась в Николо-Угрешской семинарии в 2016 году.

«Исследование помогло мне понять тайну характера кузнечан. Город всегда защищал свое достоинство, большое внимание уделялось в Кузнецке образованию детей. Эта книга — дань уважения тем, кто был до нас. В дальнейшем, надеюсь, работа продолжится, потому что материалов для исследований еще много», — цитирует епископа Нестора пресс-служба мэрии Кузнецка.

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