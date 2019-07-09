В Кузнецком районе состоялся крестный ход в защиту семейных ценностей Религия

Кузнецк, 9 июля 2019. PenzaNews. Ежегодный крестный ход состоялся в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, 8 июля.

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Он начался от амбулаторной больницы и проследовал по главным улицам мимо школы и детского сада к храму Архангела Михаила.

К нему присоединились духовенство, администрация Кузнецкого района, сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, молодежный клуб имени воина Евгения Родионова и местные православные христиане.

В храме был совершен молебен, после которого протоиерей Ростислав Ребровский передал архиерейское благословение епископа Кузнецкого и Никольского Нестора и обратился к верующим с проповедью.

После молитв приходской актив приготовил для молящихся чаепитие, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.