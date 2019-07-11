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В пензенских колониях 33 осужденных приняли православие

16:23 | 11.07.2019 | Религия

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Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Обряды крещения 33 осужденных состоялись в исправительных учреждениях Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года.

В пензенских колониях 33 осужденных приняли православие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Безусловно, для осужденных, подозреваемых и обвиняемых приобщение к евангельским истинам особо необходимо для постепенного обретения тех духовно-нравственных ценностей, которые в будущем позволят им найти свой достойный путь к жизни», — отметил помощник начальника управления ФСИН России по региона протоиерей Антоний Шварев.

Он отметил, что, в частности, осужденный из исправительной колонии №7 серьезно и обдуманно подошел к этому ответственному шагу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, православие принимали молодые осужденные, которые отбывают наказания за различные преступления. Перед началом крещения священники рассказывают об истории Русской православной церкви, праведной жизни христианина, дают духовное наставление.

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