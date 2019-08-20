В Пензу доставят частицу мощей Николая Чудотворца Религия

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Ковчежец с частицей мощей святителя Николая Чудотворца будет доставлен в Успенский кафедральный собор на улице Захарова в Пензе в предстоящее воскресенье, 25 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Святыню привезут из Казанского храма Кузнецка, где она находится на постоянном хранении.

Православные пензенцы смогут поклониться мощам ежедневно до 1 сентября.

В период пребывания святыни в стенах храма после божественной литургии будут совершаться молебен и акафист святителю Николаю Чудотворцу, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В 2013 году итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго привезла из своей родовой замковой церкви в Саранск три частицы мощей Николая Чудотворца. Одна из них осталась в местном соборе, а две другие были переданы в Саратовскую и Пензенскую митрополии.