В Пензе семейный православный театр откроет сезон 6 октября Религия

Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Семейный православный театр откроет новый сезон концертом в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при богоявленском храме Пензы в воскресенье, 6 октября.

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В программу включены песни, танцы и театральные номера из спектаклей объединения.

Бесплатные пригласительные билеты на мероприятие можно получить в Успенском и Покровском соборах, храмах во имя Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Богоявленском храме и храме Владимирской иконы Божией Матери, сообщается на сайте епархии.

Семейный православный театр открыт 4 марта 2019 года.

На данный момент в коллективе около 60 участников — взрослые и дети от 3 до 70 лет.