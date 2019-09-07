В Мокшанском районе пройдет фестиваль колокольного звона Религия

Мокшан, 7 сентября 2019. PenzaNews. Первый межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть» состоится при храме Архистратига Божия Михаила села Симбухово Мокшанского района Пензенской области в воскресенье, 22 сентября.

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Мероприятие посвящено 220-летию Пензенской епархии и дню памяти святителя Иннокентия. Оно начнется с литургии, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во время фестиваля будут организованы концертные, сценические, игровые и конкурсные площадки. Будет работать ярмарка, на которой свои изделия представят мастера народных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества.

Участниками станут звонари из Пензенской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии, исполнители духовной музыки и патриотических песен, инструменталисты, фольклорные и народные коллективы. Мастер-класс покажут звонари из Саратова и Москвы.

Кроме того, запланирована экскурсия на родник святой Параскевы в селе Богородское, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.