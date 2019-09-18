Для храма в Заречном будет написана икона «Неопалимая Купина» Религия

Заречный, 18 сентября 2019. PenzaNews. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» будет написана для храма Иоанна Предтечи на проспекте Мира в городе Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средства на ее создание пожертвовали сотрудники специального управления Федеральной противопожарной службы №22.

На данный момент работа уже заказана в иконописной мастерской.

Ожидается, что вскоре икона будет доставлена в храм, сообщает управление общественных связей Заречного.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» — одна из самых известных в России. Считается, что она защищает от стихийных бедствий, в том числе пожаров.

В основе изображения лежит библейский рассказ о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (тернового куста), истолкованный как прообраз Богоматери.