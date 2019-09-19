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Под Пензой впервые прошел фестиваль колокольного звона

09:55 | 23.09.2019 | Религия

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Мокшан, 23 сентября 2019. PenzaNews. Первый межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть» состоялся при храме Архистратига Божия Михаила в селе Симбухово Мокшанского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 22 сентября.

Под Пензой впервые прошел фестиваль колокольного звона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первой в рамках мероприятия свое мастерство показала руководитель старейшей саратовской школы звонарей Анна Выдрина, подготовившая четыре выпуска учеников.

Затем с приветственным словом к присутствующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он выразил надежду на то, что, несмотря на дождливую и ветреную погоду, колокольный звон, звучащий в этот день, принесет всем душевную радость.

После этого торжественный перезвон исполнила самая юная участница фестиваля — ученица шестого класса мокшанской средней школы №2 Варвара Исаева.

Кроме того, состоялось награждение организаторов мероприятия. Нагрудные знаки «За благие дела» III степени «За особый вклад и труды во благо Пензенской епархии» были вручены главе администрации Мокшанского района Николаю Тихомирову, председателю оргкомитета Сергею Богомолову, помощнику правящего архиерея Светлане Батяевой и генеральному директору ООО «ДСУ №1» Александру Лукьянову.

Во время фестиваля, помимо концертных площадок, была открыта трапезная, где всех желающих угощали кашей и горячим чаем, а также работала ярмарка. На ней были представлены изделия мастеров народных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества и сельскохозяйственная продукция, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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