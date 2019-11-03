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В Пензе пройдет конференция «Христианство и педагогика: история и современность»

12:33 | 03.11.2019 | Религия

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Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. III международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность» пройдет в пензенской духовной семинарии 5 и 6 ноября.

В Пензе пройдет конференция «Христианство и педагогика: история и современность». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что мероприятие объединит специалистов богословия, педагогики, психологии, истории, культурологии, филологии, религиоведения, искусствоведения, философии, этнографии и социальной работы.

В соответствии с программой, на открытии конференции с приветственным словом выступят митрополит Пензенский и Нижнеломовский, ректор пензенской духовной семинарии Серафим и первый заместитель председателя учебного комитета Русской православной церкви Михаил Вахрушев.

После этого будет организована работа секций: «Актуальные вопросы современного пастырского служения», «История и теория христианской педагогики» и «Государственно-конфессиональные отношения в России: исторические и правовые аспекты». Еще одна секция ориентирована на руководителей духовных учебных заведений.

Также в рамках конференции состоится семинар учебного комитета РПЦ и Рособрнадзора для руководителей духовных учебных заведений.

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