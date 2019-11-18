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Строительство храма в Заречном возобновят в апреле 2020 года

08:30 | 18.11.2019 | Религия

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Заречный, 18 ноября 2019. PenzaNews. Возведение храма преподобного Серафима Саровского, строительство которого ранее было приостановлено, планируется возобновить в Заречном Пензенской области в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Строительство храма в Заречном возобновят в апреле 2020 года

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

В настоящее время завершается подготовка нового проекта, над которым трудятся специалисты московского бюро «Центр православного зодчества».

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Виктор Сторожев представил новый проект после божественной литургии, которую совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в минувшее воскресенье, 17 ноября.

Предполагается, что высота двухкупольного храма составит 38 метров, площадь — 550 кв. метров. Здание вместимостью до 1,2 тыс. человек будет иметь крестообразную форму и включать в себя колокольню над главным входом. Оно будет возведено на уже имеющемся цокольном этаже, построенном в 2015 году, где совершаются богослужения. В будущем на этом месте планируется благоустроить малый нижний храм с крестильней и дополнительными помещениями, а также разместить библиотеку и трапезную.

На территории вблизи храма будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой.

Также в планах — возведение духовно-просветительского центра.

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