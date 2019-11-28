Митрополит Серафим освятил накупольные кресты храма в Михайловке Религия

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения накупольных крестов храма Троицы Живоначальной в селе Михайловка Мокшанского района Пензенской области в четверг, 28 ноября.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили протоиерей Михаил Дергунов; настоятель храма, благочинный Мокшанского районного округа протоиерей Михаил Жемчугов; иереи Евгений Козловский и Сергий Степанушкин, а также диакон Ростислав Горшенев.

По окончании богослужения владыка поздравил жителей села с знаменательным событием и обратился к присутствующим со словом проповеди.

После этого кресты были водружены на купол храма.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в 1933 году храм в селе Михайловка перестал функционировать, и его стали использовать как склад. В 2005 году были начаты восстановительные работы.