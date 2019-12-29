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Митрополит Серафим освятил колокола для звонницы храма в селе Кижеватово

09:55 | 29.12.2019 | Религия

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Пенза, 29 декабря 2019. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения шести колоколов для звонницы храма в честь Рождества Христова в селе Кижеватово Бессоновского района.

Митрополит Серафим освятил колокола для звонницы храма в селе Кижеватово

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили иерей Александр Угольков, благочинный бессоновского районного округа, иерей Алексий Карасев и настоятель храма села Кижеватово, диакон Ростислав Горшенев.

После окончания богослужения митрополит Серафим поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан со знаменательным событием и обратился к пастве со словом проповеди.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, колокола для храма изготовлены на средства благотворителей.

Деревянная церковь Рождества Христова была построена между 1748 и 1782 годами. В 1868 году была возведена новая церковь, также деревянная, а на месте прежней — часовня.

В 1933 году храм стали использовать как склад для хранения зерна. В 1934 году его переоборудовали под школу, а позднее снесли.

В 2014 году в Кижеватово по проекту архитектора Дмитрия Борунова начато строительство нового каменного храма с колокольней. Его закладку совершил митрополит Серафим. 29 ноября он совершил первую литургию.

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