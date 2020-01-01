В Пензе 11 января пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера»
Печать
Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» пройдет на Соборной площади Пензы в субботу, 11 января.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Мероприятие, посвященное восстановлению Спасского кафедрального собора, будет организовано в седьмой раз.
Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, жители и гости города смогут окунуться в атмосферу дореволюционной Пензы в период празднования Рождества. Запланирована культурно-историческая реконструкция гуляний XIX века.
Состоится ярмарка с монастырской выпечкой, рождественскими напитками и изделиями народных умельцев.
На сцене выступят коллективы воскресных школ.
На территории Соборной площади будут организованы зимние игры, катание на лошадях и собаках.
Также намечена презентация экскурсионного маршрута «Дорога к храму».
Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах и благотворительных акциях.