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В Пензе 11 января пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера»

13:05 | 01.01.2020 | Религия

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Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» пройдет на Соборной площади Пензы в субботу, 11 января.

В Пензе 11 января пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие, посвященное восстановлению Спасского кафедрального собора, будет организовано в седьмой раз.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, жители и гости города смогут окунуться в атмосферу дореволюционной Пензы в период празднования Рождества. Запланирована культурно-историческая реконструкция гуляний XIX века.

Состоится ярмарка с монастырской выпечкой, рождественскими напитками и изделиями народных умельцев.

На сцене выступят коллективы воскресных школ.

На территории Соборной площади будут организованы зимние игры, катание на лошадях и собаках.

Также намечена презентация экскурсионного маршрута «Дорога к храму».

Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах и благотворительных акциях.

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