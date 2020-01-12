Заштатный клирик Пензенской епархии Владимир Катызин умер на 79-м году жизни Религия

Пенза, 12 января 2020. PenzaNews. Заштатный клирик Пензенской епархии диакон Владимир Катызин скончался на 79-м году жизни.

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Отпевание состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы в предстоящий понедельник, 13 января.

Как сообщает пресс-служба Пензенской области, чин будет совершен в 10.30.

Катызин Владимир Александрович родился в Пензе 6 мая 1941 года.

В 1962 году окончил машиностроительный техникум по специальности «Техник химического машиностроения».

В 1960–1978 годах был певчим храма святителя Митрофана Воронежского и правого хора Успенского кафедрального собора Пензы.

В 1979–1992 года исполнял послушание регента правого хора Успенского кафедрального собора.

В 1988 году участвовал в праздновании 1000-летия Крещения Руси в качестве регента хора.

В 1992 году был назначен регентом архиерейского хора Иоанно-Богословского кафедрального собора Саранска.

В 1993 году награжден медалью святого благоверного князя Даниила Московского.

В 1995 году рукоположен епископом Саранским и Мордовским Варсонофием в сан диакона, назначен вторым диаконом в кафедральный собор Саранска.

3 августа 2000 года регентовал правым хором на богослужении во время визита патриарха Алексия в Саранскую епархию.

В 2000 году награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.

В 2002 году награжден правом служения с двойным орарем.

С 2004 по 2013 годы нес диаконское служение в Никольском храме в микрорайоне Терновка города Пензы.