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Митрополит Серафим облетел Пензенскую область с Казанской иконой Божией Матери

15:20 | 04.04.2020 | Религия

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Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил облет территории региона с Казанской иконой Божией Матери на легкомоторном самолете Л-42 в субботу, 4 апреля.

Митрополит Серафим облетел Пензенскую область с Казанской иконой Божией Матери

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, авиатранспорт для воздушного крестного хода, организованного в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), предоставил президент ассоциации промышленников Пензенской области, председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал.

Он и Вячеслав Попов выступили в качестве пилотов. Также в облете принял участие иеромонах Тихон (Федяшкин).

Священнослужители прочли акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции.

С земли полет, проходивший на высоте около 500 метров, координировал Сергей Назаров.

После благополучного завершения воздушного крестного хода митрополит выразил благодарность тем, благодаря кому он состоялся, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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