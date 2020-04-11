Митрополит Серафим призвал прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху Религия

Пенза, 11 апреля 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим призвал прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Я понимаю, что, наверное, это будет очень сложно для всех вас, но мы должны не просто беречь себя, но и проявить христианскую любовь к своим ближним, потому что каждый наш выход, каждое наше общение может стать моментом, когда мы передаем эту заразу, которая сейчас свирепствует по лицу всей нашей Земли», — отметил он, обращаясь к верующим.

Отдельное напутствие глава Пензенской митрополии адресовал людям старшего поколения.

«Дорогие братья и сестры, проявите терпение и христианскую любовь, оставайтесь в эти дни дома и дома также возносите свои посильные молитвы», — сказал митрополит Серафим.