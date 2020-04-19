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Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой

10:27 | 19.04.2020 | Религия

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Пасхой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пасхальные торжества воспринимаются православными верующими как главный символ возрождения, искренней надежды, верности нравственному долгу. Светлый праздник Пасхи вдохновляет на свершение добрых дел и поступков, олицетворяет важнейшие нравственные ценности — милосердие, сострадание и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию», — отметил он.

Глава региона добавил, что «идеалы и ценности, сформированные под влиянием православия, во все века объединяют народ для героических ратных подвигов и свершений, служат надежным фундаментом духовного возрождения».

«Желаю вам доброго здравия, благополучия и радости, удачи во всех благих делах!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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