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Глава Пензы поздравил православных верующих с Пасхой

13:14 | 19.04.2020 | Религия

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с праздником Пасхи.

Глава Пензы поздравил православных верующих с Пасхой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сердечно поздравляю всех православных христиан с окончанием Великого поста и со светлым праздником Христова Воскресения! Он отзывается в наших сердцах радостью и надеждой, дарит веру в торжество справедливости и добра, наполняя души светом и любовью, напоминая о необходимости помощи тем, кто нуждается в заботе и утешении», — отметил Владимир Мутовкин.

Он также пожелал пензенцам быть здоровыми и жить в мире.

«Счастья вам, добра благополучия и удачи! Пусть перезвон пасхальных колоколов принесет в ваши дома лишь благие вести!» — сказал глава города.

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