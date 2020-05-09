Митрополит совершил благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне Религия

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил благодарственный молебен за дарование Победы в Великой Отечественной войне вблизи храма-часовни Михаила Архангела в Пензе в субботу, 9 мая.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили благочинный Петропавловского городского округа протоиерей Вадим Петрушков, протоиереи Георгий Макаев и Владимир Ольхов, исполняющий обязанности настоятеля храма-часовни Михаила Архангела иерей Михаил Ляхов, иереи Сергий Червяков и Игорь Сологуб, диаконы Ростислав Горшенев и Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Воскресения Христова под управлением регента Ольги Горшеневой.

По окончании молебна была провозглашена «Вечная память» вождям и воинам, положившим свои жизни на поле брани за Отечество, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.