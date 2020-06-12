В Спасском соборе установили центральный хорос и начали монтаж иконостаса за 60 млн. рублей Религия

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Рабочие установили в Спасском кафедральном соборе Пензы центральный хорос из латуни — люстру со 120 лампами в виде свечей и 80 лампадами, а также начали монтаж иконостаса, стоимость которого составляет 60 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Фото: Анна Сорина, Пензенская-епархия.рф

Диаметр центрального хороса — 8 метров, высота — 1,5 метра, вес конструкции — 1,5 тонны. Ее сначала собрали на полу, а затем подняли на нужный уровень.

Хорос держится на восьми цепях, каждая из которых выдерживает нагрузку до 3 тонн.

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Работы по изготовлению всех светильников для собора выполнила творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград».

По словам архитектора мастерской Николая Абоимова, на подготовку документации и прорисовку деталей 15 хоросов, в том числе центрального, а также 64 больших настенных бра ушел год.

Как пояснил руководитель штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Александр Еремкин, в хоросах, которые предстоит установить, будут размещены лампады из никольского стекла.

Параллельно с оборудованием внутреннего освещения ведутся работы по сборке центральной части иконостаса.

Его длина с учетом боковых приделов составит 40 метров. В трехъярусном иконостасе будет размещено 85 икон. Все они, а также основа и декоративные элементы созданы в мастерской «Палехский иконостас».

Часть стоимости уже оплачена. На иконостас осталось собрать еще 28 млн. рублей.