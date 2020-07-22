Евлампиевскую церковь-усыпальницу восстановят в Пензе Религия

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Евлампиевская церковь-усыпальница будет восстановлена на Соборной площади Пензы в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма».

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Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения, который частично утрачен, составляет 27,3 млн. рублей. Предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета.

Государственным заказчиком является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Подрядчик — ООО «Дирекция по производству строительных и реставрационных работ» (ООО «Ресстрой»).

Проектная документация была разработана ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса». Она прошла согласование в комитете Пензенской области по охране памятников истории и культуры в ноябре 2019 года.

Срок выполнения работ — до 31 августа 2021 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, после восстановления усыпальницы планируется перезахоронить прах четырех пензенских архиереев.