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В Пензе стартовал отопительный сезон

12:00 | 29.09.2020 | Религия

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Предприятия, осуществляющие централизованное теплоснабжение социально значимых объектов в Пензе, приступили к началу отопительного периода. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Олег Денисов в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 29 сентября.

В Пензе стартовал отопительный сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со вчерашнего дня тепло начали подавать в социально значимые объекты. Запустили шесть школ, десять детских садов, четыре стационарные больницы и 12 поликлиник, дом ветеранов. Планируем, что в жилые дома теплоноситель пойдет с 5 октября в зависимости от температуры наружного воздуха», — сказал он.

По информации пресс-службы мэрии, поскольку температура воздуха в разных зданиях отличается — где-то она комфортная, а где-то уже достаточно холодно, тепло подается в штатном режиме в те организации, которые подали заявки.

Постановление администрации Пензы о начале отопительного периода 2020–2021 годов подписано и.о. мэра Виталием Макаровым 28 сентября. Согласно тексту документа, предприятия, осуществляющие централизованное теплоснабжение объектов здравоохранения, образования, жилого фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, должны приступить к началу отопительного периода.

При этом сроки пуска тепла могут быть скорректированы в соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям необходимо закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней.

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