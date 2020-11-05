В селе Норовка освящено место под строительство собора Религия

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. И.о. наместника Нижнеломовского Казанско-Богородицкого мужского монастыря иеромонах Феодор совершил чин освящения места под строительство собора, который планируется возвести к юго-востоку от существующих зданий.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, новый храм будет трехпрестольным, по своим архитектурным формам схожим с часовней над святым источником. Поскольку местность болотистая, собор будет стоять на 98 сваях, первые из которых уже завезены. Площадь здания составит свыше 480 кв. метров, высота — чуть больше 18 метров.

По словам иеромонаха Феодора, необходимость строительства собора вызвана тем, что по праздничным и воскресным дням, особенно летом, нынешний Казанский храм, построенный в 2004 году, не вмещает всех богомольцев.