В Пензе начали работу рождественские образовательные чтения Религия

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. VIII региональные рождественские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» начали работу в Пензе.

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Обращаясь к участникам, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отметил, что, несмотря на необходимость ограничения личного общения, использование дистанционного формата имеет и преимущества, поскольку позволяет расширить географию участников.

Первой рабочей площадкой чтений стала секция «Современная практика социального служения в Пензенской епархии». На ней были представлены доклады, посвященные профессиональному выгоранию, служению на приходе, личности Александра Невского и арт-поместью «Новые берега». Трансляция заседания велась на портале YouTube.

На вторник, 24 ноября, запланирована секция «Опыт филологического анализа текста: от формы к идее», посвященная проблемам отечественной и зарубежной литературы.

Программа чтений рассчитана на семь дней, сообщает пресс-служба пензенской духовной семинарии.