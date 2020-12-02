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В Пензе представлено шесть проектов росписи Спасского собора

18:30 | 02.12.2020 | Религия

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Шесть проектов росписи Спасского кафедрального собора Пензы представлено в ходе заседания штаба по восстановлению святыни, состоявшегося в среду, 2 декабря.

В Пензе представлено шесть проектов росписи Спасского собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При их подготовке были использованы сохранившиеся в картинной галерее имени К.А. Савицкого эскизы с изображением четырех евангелистов, которые были изображены под центральным куполом исторического здания собора, взорванного в 1934 году.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, роспись стен Первохрама необходимо выполнить на высоком профессиональном уровне.

«Для нас очень важно, чтобы роспись была достойной. Она должна соответствовать уже оформленному интерьеру», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на данный момент окончательный вариант росписи собора не выбран.

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