Митрополит Серафим освятил храм в Камайке Религия

Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великое освящение храма во имя Святой Троицы в деревне Камайка Пензенской области, после чего возглавил божественную литургию.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили и.о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма в деревне Камайка протоиерей Александр Филиппов, наместник Спасо-Преображенского мужского монастыря Пензы игумен Сергий (Зайчиков), протоиерей Владимир Ольхов, иерей Сергий Червяков, диакон Ростислав Горшенев, протодиакон Константин Кузьминых и диакон Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Воскресения Христова при пензенском епархиальном управлении под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Ольхов.

Завершая богослужение, митрополит Серафим поздравил духовенство и верующих с освящением храма и обратился к пастве со словом проповеди.

Затем глава Пензенской митрополии подарил храму икону святителя Спиридона Тримифунтского и наградил генерального директора ООО «Доступное жилье» Василия Фадеева патриаршим орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

После этого прихожанам были розданы иконки святителя Иннокентия Пензенского, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.