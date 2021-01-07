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Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Рождеством

09:10 | 07.01.2021 | Религия

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Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Рождеством.

Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Рождеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Испокон веков этот великий светлый праздник дарует нам неугасимый свет веры, надежды и любви, призывает к добрым начинаниям, исповедует идеалы благотворительности, сострадания и милосердия. Эти вечные духовные ценности поддерживают стремление к единству и взаимопониманию между народами, служат надежной скрепой сохранения гражданского мира и общественного согласия, основой воспитания достойного молодого поколения, упрочения могущества и славы нашей великой Родины», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, благоденствия и успехов в праведных трудах на благо Отечества.

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