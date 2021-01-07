EN
21:00:18 Четверг, 7 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством

14:26 | 07.01.2021 | Религия

Печать

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством.

Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о родных, ближних и всех тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Многие века этот праздник является символом чистоты, искренности, человечности и милосердия, знаменует собой добрые начала, высокие помыслы и светлые мечты. Он несет надежду, укрепляет веру и пробуждает лучшие человеческие качества», — отметил Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, любви и успехов во всех благих начинаниях.

«Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие, а в сердцах — вера и надежда!» — сказал глава города.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» обеспечил трансляцию рождественского богослужения из Спасского собора Пензы В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 14 детей
Андрей Лузгин поздравил православных христиан с Рождеством В Лунинском районе проведены мероприятия по регулированию численности волков
Иван Белозерцев поздравил православных христиан с Рождеством Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже мотоцикла через интернет
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама