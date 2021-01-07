Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством Религия

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с Рождеством.

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«Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о родных, ближних и всех тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Многие века этот праздник является символом чистоты, искренности, человечности и милосердия, знаменует собой добрые начала, высокие помыслы и светлые мечты. Он несет надежду, укрепляет веру и пробуждает лучшие человеческие качества», — отметил Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, любви и успехов во всех благих начинаниях.

«Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие, а в сердцах — вера и надежда!» — сказал глава города.