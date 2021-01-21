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В Пензе прошла презентация образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края»

18:40 | 21.01.2021 | Религия

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Презентация образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края», при реализации которого планируется использовать интерактивные сенсорные столы, состоялась в Спасском кафедральном соборе Пензы в четверг, 21 января.

В Пензе прошла презентация образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это образовательный процесс в досуговой форме. Школьникам он интересен. Со стороны это напоминает компьютерные игры-бродилки. Если нет возможности посетить какое-то место, можно воспользоваться виртуальной экскурсией», — отметила заместитель декана историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, координатор образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края» Татьяна Юрина.

Она добавила, что подобный формат лишь подогревает интерес к поездкам и стремление детей увидеть культовые сооружения в реальности.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул, что проект планируется развивать.

«На данный момент вниманию посетителей выставки представлены виртуальные экскурсии по восьми храмам с историческими справками и видеорядами, но в будущем все это будет доступно с применением очков виртуальной реальности», — сказал он.

По мнению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, проект поможет представителям разных возрастов познакомиться со святынями.

«Для людей это станет возможностью посмотреть выставку как обычную, так и виртуальную, а также сам Спасский кафедральный собор. Подобные виртуальные экскурсии помогут сориентироваться на местности, определиться с тем, что ты хочешь увидеть, куда пойти. Для нас этот проект станет началом в реализации будущего большого духовно-просветительского центра, который будет занимать всю нижнюю часть собора. Там будут располагаться классы для занятий, большой зал для проведения массовых мероприятий, музей и общественная библиотека, возможно, в том числе и виртуальная», — цитирует владыку пресс-служба Пензенской епархии.

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