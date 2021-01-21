В Пензе прошла презентация образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края» Религия

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Презентация образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края», при реализации которого планируется использовать интерактивные сенсорные столы, состоялась в Спасском кафедральном соборе Пензы в четверг, 21 января.

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«Это образовательный процесс в досуговой форме. Школьникам он интересен. Со стороны это напоминает компьютерные игры-бродилки. Если нет возможности посетить какое-то место, можно воспользоваться виртуальной экскурсией», — отметила заместитель декана историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, координатор образовательного проекта «Золотое кольцо Сурского края» Татьяна Юрина.

Она добавила, что подобный формат лишь подогревает интерес к поездкам и стремление детей увидеть культовые сооружения в реальности.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул, что проект планируется развивать.

«На данный момент вниманию посетителей выставки представлены виртуальные экскурсии по восьми храмам с историческими справками и видеорядами, но в будущем все это будет доступно с применением очков виртуальной реальности», — сказал он.

По мнению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, проект поможет представителям разных возрастов познакомиться со святынями.

«Для людей это станет возможностью посмотреть выставку как обычную, так и виртуальную, а также сам Спасский кафедральный собор. Подобные виртуальные экскурсии помогут сориентироваться на местности, определиться с тем, что ты хочешь увидеть, куда пойти. Для нас этот проект станет началом в реализации будущего большого духовно-просветительского центра, который будет занимать всю нижнюю часть собора. Там будут располагаться классы для занятий, большой зал для проведения массовых мероприятий, музей и общественная библиотека, возможно, в том числе и виртуальная», — цитирует владыку пресс-служба Пензенской епархии.