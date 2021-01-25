В Пензе прошла презентация первой части фильма о священномученике Иоанне (Поммере) Религия

Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Презентация первой части документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути», съемки которого проходили в России, Белоруссии, на Украине и в Латвии, состоялась в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме Пензы.

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«Когда задумывался этот проект, для меня он был прежде всего проектом миссионерским, потому что в церкви мы много говорим о священномученике Иоанне, но почитание его не настолько широко в нашем регионе, как он заслуживает по тем делам, которые совершил. Владыка Иоанн отдал всего себя на служение церкви, независимо от того, где находился — в Белоруссии, в России, в своей родной Латвии», — отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, обращаясь к присутствующим перед началом просмотра.

Он выразил признательность телекомпании «Союз» и всем, кто принимал активное участие в работе над картиной.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, первая часть документального фильма посвящена жизненному пути священномученика Иоанна от рождения до отъезда из Пензы в Ригу в 1921 году.

Создание фильма о священномученике Иоанне (Поммере) стало совместным проектом Пензенской епархии и Латвийской православной церкви, реализуемым под эгидой православного телеканала «Союз» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Автор сценария и режиссер — журналист Николай Васильев, научный консультант, продюсер — начальник юридического отдела Пензенской епархии, доцент пензенской духовной семинарии, кандидат исторических наук Кира Аристова.

В 2021 году предстоит завершение картины «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» в Латвии.

Презентации фильма планируется провести по местам служения святого в городах России, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии.

В свободном доступе фильм появится после выхода второй серии. Транслировать его будет телеканал «Союз».