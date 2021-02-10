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В Пензе состоялась презентация эскизных проектов росписи Спасского собора

17:58 | 10.02.2021 | Религия

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Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Специалисты пяти творческих мастерских Москвы и Санкт-Петербурга представили эскизные проекты росписи Спасского кафедрального собора в Пензе в среду, 10 февраля.

В Пензе состоялась презентация эскизных проектов росписи Спасского собора

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, с ними ознакомились губернатор Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и члены конкурсной комиссии.

При подготовке эскизных проектов авторы руководствовались техническим заданием, в котором говорится о необходимости общего колористического и декоративного решения росписи с использованием иконографии в традициях художественной академической школы XIX века.

Среди других требований — соответствие проекта стилистике классического архитектурного решения собора.

По словам Ивана Белозерцева, теперь предстоит оценить каждый из предложенных вариантов, после чего будет принято окончательное решение.

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