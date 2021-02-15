В Кузнецке состоялся показ первой части фильма о священномученике Иоанне (Поммере) Религия

Кузнецк, 15 февраля 2021. PenzaNews. Показ первой части документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути», съемки которого проходили в России, Белоруссии, на Украине и в Латвии, состоялся в творческом центре «Родина» в Кузнецке Пензенской области.

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Перед началом просмотра к присутствующим обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Когда задумывался этот проект, для меня он был прежде всего проектом миссионерским, потому что в церкви мы много говорим о священномученике Иоанне, но почитание его не настолько широко в нашем регионе, как он заслуживает по тем делам, которые совершил. Владыка Иоанн отдал всего себя на служение церкви, независимо от того, где находился: в Белоруссии, в России, в своей родной Латвии. Везде этот человек отдавал себя без остатка церкви, был верен ей до последнего часа своей жизни», — сказал он.

Митрополит Серафим выразил признательность всем, кто принял активное участие.

В свою очередь глава города Сергей Лаптев поблагодарил тех, кто помог организовать показ фильма в Кузнецке.

«Это наша история. Мы должны ее знать, передавать молодому поколению и бережно хранить», — цитирует Сергея Лаптева пресс-служба Кузнецкой епархии.