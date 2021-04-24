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ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас»

10:10 | 24.04.2021 | Религия

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Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предоставит субсидии двум автономным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в Пензенской области: «Строительный реставрационный центр «Возрождение» и «Строительный реставрационный центр «Спас».

ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обе НКО вошли в число победителей конкурсного отбора, проведенного с целью оказания поддержки некоммерческим организациям в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».

Как сообщает пресс-служба облправительства, «Спас» и «Возрождение» получат субсидии на создание духовно-просветительских центров.

АНО «Строительный реставрационный центр «Спас» зарегистрирована в Пензе. Автономная некоммерческая организация располагается по адресу: Соборная площадь, 1. Генеральным директором является Павел Матюшечкин.

АНО «Строительный реставрационный центр «Возрождение» зарегистрирована в Сердобске. Автономная некоммерческая организация располагается по адресу: Ленинский переулок, 26. Генеральным директором является Дмитрий Кулагин.

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