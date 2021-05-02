Пасхальное богослужение впервые состоялось в восстановленном Спасском соборе Пензы Религия

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста — в ночь на 2 мая.

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Ему сослужили протоиереи Вадим Ершов, Андрей Савушкин, Владимир Ольхов, иеромонах Мелхиседек (Хижняк), иереи Сергий Червяков, Евгений Климчев, Николай Батищев, Павел Мельников, диакон Ростислав Горшенев, протодиакон Константин Кузьминых, диаконы Иоанн Сидоров и Богдан Яворский.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма Воскресения Христова под управлением регента Ольги Горшеневой.

Пасхальное богослужение посетили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков и другие официальные лица.

За пасхальной заутреней митрополит Серафим прочитал слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы глава Пензенской митрополии совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил верующих с праздником.

«Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с Пасхой Господней! Этот праздник один из самых ожидаемых в нашей стране, поскольку многие люди исповедуют христианство и Пасха для них — праздников праздник и торжество из торжеств. Сегодняшнее пасхальное богослужение мы с вами впервые совершили в этом возрожденном Спасском кафедральном соборе, и это заслуга прежде всего прихожан, которые жертвовали свои средства на восстановление этого великолепного храма», — сказал митрополит Серафим.

Затем к присутствующим обратился Олег Мельниченко, который пожелал им крепости веры, счастья, здоровья, любви и мира.