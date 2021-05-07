В селе Калинино 8 мая пройдет пасхальный крестный ход Религия

Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Пасхальный крестный ход пройдет в полдень 8 мая в селе Калинино Пензенского района Пензенской области, где расположен храм в честь Успения Божией Матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

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«Крестный ход впервые за последние 90 лет состоится здесь в рамках акции «Пасха в каждом храме!» Цель акции — на Светлой седмице помолиться в полуразрушенных и заброшенных российских храмах или рядом с ними, если внутри не представляется возможным», — сказано в анонсе.

В нем отмечается, что на территории Пензенской епархии акция проводится впервые.

«В крестном ходе примут участие священнослужители и сотрудники Пензенской епархии, жители села Калинино и других населенных пунктов. Приглашаются все желающие», — добавляется в тексте.