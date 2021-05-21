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В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы

18:24 | 21.05.2021 | Религия

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы доставлен из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в Спасский кафедральный собор Пензы в пятницу, 21 мая.

В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в ковчеге также находятся частицы мощей святых родителей Богородицы — Иоакима и Анны.

Духовенство и верующие встретили реликвии, после чего ковчег был внесен под своды храма. По принесению святынь был отслужен молебен, который возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Затем глава Пензенской митрополии выразил благодарность епископу Серафиму, который стал инициатором принесения ковчега с частью Пояса Богородицы в Пензу.

Он выразил надежду на то, что пребывание в городе святыни — первой после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, — станет для верующих духовным утешением и поддержкой в жизни.

Ковчег будет находиться в Спасском кафедральном соборе до вечера воскресенья, 23 мая.

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