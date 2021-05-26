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В Пензу привезут список с Иверской иконы Божией Матери

10:17 | 26.05.2021 | Религия

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Список с Иверской иконы Божией Матери, находящейся в монастыре Иверон на горе Афон, будет доставлен в Пензу в предстоящую субботу, 29 мая.

В Пензу привезут список с Иверской иконы Божией Матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии, копию иконы написала геронтисса Гавриила с сестрами исихастирия Святой Троицы в Греции.

Когда список был готов, его на пароме отвезли в монастырь Иверон и освятили у Иверской иконы Божией Матери. Доставить список в Россию помог один из паломников.

Торжественная встреча списка состоится у часовни в честь Иверской иконы Божией Матери при «Пензенском арматурном заводе» на улице Транспортной. Будет совершен молебен, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После этого список будет перенесен в часовню, где икона будет находиться постоянно.

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