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Празднование собора пензенских святых впервые состоится 12 июня

13:29 | 09.06.2021 | Религия

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Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Празднование собора пензенских святых впервые состоится 12 июня. Об этом журналистам сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Празднование собора пензенских святых впервые состоится 12 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В последние годы проведено очень много канонизаций святых не только в нашей епархии, но и вообще в Русской православной церкви», — отметил он.

Владыка уточнил, что на данный момент в собор пензенских святых включен 21 человек.

«Это люди, которые либо родились в пензенском крае, либо прожили здесь самое долгое время в своей жизни, либо которые окончили подвиг здесь, на пензенской земле», — пояснил митрополит Серафим.

По его словам, в 2021 году торжества пройдут только в Спасском кафедральном соборе Пензы, поскольку пока нет утвержденного текста службы, но уже в следующем их намечено проводить по всей области — в каждом храме.

Глава Пензенской митрополии добавил, что 11 июня в Пензу из Большого Вьяса на три дня будет перенесена икона Владимирской Божией Матери.

«До революции было перенесение этой иконы раз в два года. Мы решили возобновить эту традицию», — сказал владыка.

Митрополит Серафим также обратил внимание на то, что состоится освящение иконы собора пензенских святых, написанной специально к праздничной дате.

«Она будет находиться постоянно в Спасском соборе», — уточнил он, добавив, что по ее образу планируется написать иконы и для других храмов Пензы.

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