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В Спасском соборе установлена сень над местом расположения мощей святителя Иннокентия

12:15 | 10.06.2021 | Религия

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Сень над местом, куда в будущем будут перенесены мощи святителя Иннокентия Пензенского, установлена в Спасском кафедральном соборе силами сотрудников мастерской «Палехский иконостас». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В Спасском соборе установлена сень над местом расположения мощей святителя Иннокентия

Фото: Анна Сорина, Пензенская-епархия.рф

«Габариты сени [...] составляют 5,6 метров в высоту и 4,5 метров в длину. [...] Общий вес сени — 2,5 тонны, вес потолка — 300 кг», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что для удержания такого веса была придумана специальная конструкция.

«Шесть колонн несут в себе скрытую систему установки подпорок, сделанную по эффекту матрешки. Квадратные металлические профили, трубы, крупногабаритные шайбы, изготовленные на заказ, — элементы конструкции, разработанные специально для данного проекта», — отмечается в сообщении.

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