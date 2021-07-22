В Кузнецке объявлен сбор средств на восстановление куполов Вознесенского собора Религия

Кузнецк, 22 июля 2021. PenzaNews. Сбор средств на восстановление куполов Вознесенского кафедрального собора объявлен в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Вознесенский кафедральный собор — старейший из сохранившихся после революции храм Кузнецка, который является самым большим по размерам в Кузнецкой епархии. Однокупольный храм имеет завершение в виде луковичного купола с четырьмя малыми главками. Весной прошлого года из-за сильного ветра с одной из них упал крест. Как оказалось, внутренние конструкции находятся в плачевном состоянии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что стоимость восстановительных работ составляет более 7,5 млн. рублей.

«На данный момент собрано 2,5 млн.» — уточняется в сообщении.

Как пояснил ключарь Вознесенского кафедрального собора иерей Сергий Боровиков, купола были сделаны из дерева, которое за 30 лет полностью сгнило.

«Наша задача — заменить пять куполов собора: четыре маленькие главки и центральный купол», — сообщил он.

По словам главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского, необходимо предпринять усилия для того, чтобы сохранить данный памятник архитектуры и значимый для города объект.

«Я как прихожанин тоже приму участие в финансировании, внесу свой вклад. Думаю, и жители поучаствуют в решении данного вопроса. Мы поработаем с предпринимателями города. С точки зрения красоты города, его облика, бесспорно, Вознесенский собор является одним из центральных мест», — отметил он.