На канале «Союз» покажут вторую часть фильма о священномученике Иоанне Рижском Религия

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. Вторая часть документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути», созданного по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима и митрополита Рижского и всея Латвии Александра, будет показана в эфире телеканала «Союз» 31 декабря в 12.05 и 2 января в 11.00.

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В ней рассказывается о владыке Иоанне как предстоятеле Латвийской православной церкви, его служении, мученическом подвиге и почитании во всем православном мире.

Съемки проходили в России, Белоруссии, Латвии, Литве, Израиле, США и на Украине.

Первая часть фильма посвящена жизненному пути священномученика Иоанна от рождения до отъезда из Пензы в Ригу в 1921 году. Ее показ состоялся в эфире телеканала «Союз» в декабре 2020-го – январе 2021 года, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.