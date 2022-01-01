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Митрополит Серафим совершил новогодний молебен в Спасском кафедральном соборе

14:12 | 01.01.2022 | Религия

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Пенза, 1 января 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил новогодний молебен в Спасском кафедральном соборе Пензы в канун дня памяти святого мученика Вонифатия Тарсийского.

Митрополит Серафим совершил новогодний молебен в Спасском кафедральном соборе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед началом молебного пения на новолетие глава Пензенской митрополии напутствовал верующих.

За богослужением ему сослужили многочисленные представители духовенства во главе с настоятелем Успенского кафедрального собора города Пензы, секретарем Пензенской епархии, митрофорным протоиереем Сергием Лоскутовым.

Песнопения молебна исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Завершилось богослужение торжественным провозглашением многолетия, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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