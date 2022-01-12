Работу по воссозданию главного храма региона нужно довести до конца — Мельниченко Религия

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что работу по воссозданию Спасского кафедрального собора в Пензе необходимости довести до логического конца.

Фото: Pnzreg.ru

«Нам нужно довести до логического конца то большое дело по строительству нашего главного храма, начатое много лет назад», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к членам попечительского совета и штаба по восстановлению Спасского кафедрального собора в ходе совещания в среду, 12 января.

«Сейчас мы вышли на заключительную стадию. Храм стал точкой притяжения не только для горожан, но и для жителей области, и для гостей из других регионов, которые с большим интересом посещают его. Нужно завершать работы и приводить собор в законченный вид», — добавил он.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим акцентировал внимание на том, что завершения требует архитектурный ансамбль Соборной площади в целом: рядом с храмом ведется восстановление частично утраченного объекта культурного наследия регионального значения — Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев.

Олег Мельниченко поручил заместителю председателя правительства области Ларисе Рябихиной уточнить, на каком этапе находится рассмотрение соответствующей заявки в Минкультуры России, так как ранее была проведена корректировка проектно-сметной документации с учетом всех требований ведомства относительно музеефикации — на базе духовно-просветительского центра Спасского собора намечено создать музей археологии и реализовывать культурно-просветительские проекты.

«Нам нужно четко представлять сроки, чтобы на ближайшее время планировать график работ по восстановлению часовни», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил о необходимости увековечить имена меценатов, участвующих в восстановлении Спасского кафедрального собора, и поручил разработать эскизы мемориальных досок, сообщает пресс-служба облправительства.