EN
19:35:07 Среда, 12 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работу по воссозданию главного храма региона нужно довести до конца — Мельниченко

16:09 | 12.01.2022 | Религия

Печать

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что работу по воссозданию Спасского кафедрального собора в Пензе необходимости довести до логического конца.

Работу по воссозданию главного храма региона нужно довести до конца — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Нам нужно довести до логического конца то большое дело по строительству нашего главного храма, начатое много лет назад», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к членам попечительского совета и штаба по восстановлению Спасского кафедрального собора в ходе совещания в среду, 12 января.

«Сейчас мы вышли на заключительную стадию. Храм стал точкой притяжения не только для горожан, но и для жителей области, и для гостей из других регионов, которые с большим интересом посещают его. Нужно завершать работы и приводить собор в законченный вид», — добавил он.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим акцентировал внимание на том, что завершения требует архитектурный ансамбль Соборной площади в целом: рядом с храмом ведется восстановление частично утраченного объекта культурного наследия регионального значения — Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев.

Олег Мельниченко поручил заместителю председателя правительства области Ларисе Рябихиной уточнить, на каком этапе находится рассмотрение соответствующей заявки в Минкультуры России, так как ранее была проведена корректировка проектно-сметной документации с учетом всех требований ведомства относительно музеефикации — на базе духовно-просветительского центра Спасского собора намечено создать музей археологии и реализовывать культурно-просветительские проекты.

«Нам нужно четко представлять сроки, чтобы на ближайшее время планировать график работ по восстановлению часовни», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил о необходимости увековечить имена меценатов, участвующих в восстановлении Спасского кафедрального собора, и поручил разработать эскизы мемориальных досок, сообщает пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности Жителям Зари напомнили о правилах пожарной безопасности
На горячую линию управления Роспотребнадзора в 2021 году поступило около 25,6 тыс. обращений В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом
Центр спортивной подготовки Пензенской области возглавила Ольга Колобкова Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама