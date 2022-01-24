Митрополит Серафим освятил в Николаевке часовню во имя Архистратига Михаила Религия

Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил часовню во имя Архистратига Михаила, расположенную в селе Николаевка Пензенского района — на малой родине морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии, которое состоялось в минувшее воскресенье, 23 января, приняли участие представители духовенства, члены пензенского областного отделения Русского географического общества, а также местные жители.

По окончании чина освящения митрополит Серафим поблагодарил всех, чьими трудами была воздвигнута часовня, и поздравил собравшихся с этим знаменательным событием.

«То, что такая частица Русской Америки здесь появилась, недалеко от Пензы, это удивительно. А для православных людей это будет еще одно место, где есть возможность помолиться», — цитирует владыку пресс-служба облправительства.

Часовня во имя Архистратига Михаила возведена в рамках проекта РГО «Юконский ворон» в составе Михайловского редута — деревянного макета укрепления, в котором Лаврентий Загоскин на Аляске проводил зимовки.