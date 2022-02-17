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В «Спутнике» состоится закладка храма преподобной Евфросинии Московской

09:59 | 17.02.2022 | Религия

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Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Закладка храма преподобной Евфросинии Московской состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 19 февраля.

В «Спутнике» состоится закладка храма преподобной Евфросинии Московской

Проект храма, вид с восточной стороны. Фото: Пензенская-епархия.рф

Чин освящения закладного камня в основание храма совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ожидается, что мероприятие посетит генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В 2021 году по многочисленным просьбам жителей «Спутника» и по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима был организован приход храма в честь преподобной Евфросинии Московской, супруги святого благоверного князя Димитрия Донского.

Финансовым управлением Московского Патриархата по просьбе прихода был предложен проект храма. Он предусматривает строительство храмового комплекса площадью около 3 тыс. кв. метров, состоящего из одноэтажного храма с колокольней-звонницей и трехэтажного приходского дома, в котором предполагается разместить духовно-просветительский центр.

Планируется, что в нем будут действовать воскресная школа, хоровая школа для детей и взрослых, школа раннего развития, а также различные кружки и студии.

Разработку проектно-сметной документации намечено начать в текущем году.

В настоящее время принято решение на участке, где будет возведен храмовый комплекс, к пасхальным торжествам построить временный храм площадью около 280 кв. метров, чтобы жители «Спутника» уже могли участвовать в богослужениях. Храм будет вмещать около 300 человек, сообщается на сайте Пензенской епархии.

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