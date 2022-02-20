В «Спутнике» состоялась церемония закладки храма в честь преподобной Евфросинии Московской Религия

Пенза, 20 февраля 2022. PenzaNews. Церемония закладки храма в честь преподобной Евфросинии Московской состоялась в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувшую субботу, 19 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Чин освящения креста на месте будущего строительства совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили благочинный первого округа Пензенского района протоиерей Димитрий Кошолкин, настоятель храма во имя преподобной Евфросинии Московской протоиерей Алексий Ладыгин и другие представители духовенства.

Уставные песнопения исполнил хор под управлением регента Анны Ладыгиной.

В церемонии также приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов и жители «Города Спутника».

По окончании богослужения митрополит Серафим поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и поблагодарил главу региона за помощь в реализации проекта.

«Построен целый новый город, и для православных жителей храм здесь необходим. Мы надеемся, что в этом храме будут возносить свои молитвы все: и матери, и отцы, и дети — о мире всего мира и благостоянии святых Божиих церквей», — цитирует владыку пресс-служба Пензенской епархии.

После этого за многолетнюю поддержку инициатив епархии митрополит Серафим наградил Рафика Ибрагимова нагрудным знаком «За благие дела» II степени.

Проект храма, вид с восточной стороны. Фото: Пензенская-епархия.рф

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021 году в микрорайоне «Город Спутник» был организован приход храма в честь преподобной Евфросинии Московской, супруги святого благоверного князя Димитрия Донского.

Финансовым управлением Московского патриархата по просьбе прихода был предложен проект храма. Он предусматривает строительство храмового комплекса площадью около 3 тыс. кв. метров, состоящего из одноэтажного храма с колокольней-звонницей и трехэтажного приходского дома, в котором предполагается разместить духовно-просветительский центр.

Планируется, что в нем будут действовать воскресная школа, хоровая школа для детей и взрослых, школа раннего развития, а также различные кружки и студии.

Разработку проектно-сметной документации намечено начать в этом году.

В настоящее время принято решение на участке, где будет возведен храмовый комплекс, к пасхальным торжествам построить временный храм площадью около 280 кв. метров, чтобы жители «Спутника» уже могли участвовать в богослужениях. Храм будет вмещать около 300 человек.