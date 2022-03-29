В исправительных колониях Пензенской области началась «Неделя молитвы» Религия

Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. Исправительные колонии Пензенской области присоединились ко всероссийской «Неделе молитвы», которая проходит два раза в год.

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Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области, в минувший понедельник, 28 марта, священнослужители совершали молитвы «О заключенных под стражу».

Во вторник и последующие дни во всех храмах и молельных комнатах исправительных колоний будут читать молитвы «Об исполнении правосудия», «Об углублении заботы о жертвах преступлений», «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы» и «О тюремных священнослужителях».

Как отметил протоиерей Антоний Шварев, проведение «Недели молитвы» способствует духовной поддержке осужденных, их нравственному воспитанию и развитию.