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В Пензу на Пасху доставят Благодатный огонь из Иерусалима

11:23 | 22.04.2022 | Религия

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Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в московский аэропорт Внуково-3 в субботу, 23 апреля, после чего представители епархий Русской православной церкви повезут его в ряд городов России, в том числе Пензу.

В Пензу на Пасху доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во Внуково-3 прибудут представители епархий Русской православной церкви, которые доставят благодатный огонь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Мурманск, Уфу, Иркутск, Читу, Омск, Барнаул, Петрозаводск, Сыктывкар, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Пензу, Ростов-на-Дону, Кемерово, Волгоград, Калугу, Тверь, Белгород, Ульяновск, Тамбов, Читу», — сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме будут вести три федеральных телеканала — «Первый канал», «Россия 1» и НТВ.

В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут на протяжении Светлой седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте фонда.

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