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Патриарх Кирилл принял приглашение Олега Мельниченко посетить Пензу

09:28 | 19.05.2022 | Религия

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко принял его приглашение посетить регион.

Патриарх Кирилл принял приглашение Олега Мельниченко посетить Пензу

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко рассказал главе Русской православной церкви, что в течение 12 лет правительство Пензенской области, церковные институты и верующие совместно восстанавливали Спасский кафедральный собор, который был взорван в 1934 году.

«Кафедральный собор — это именно такой народный собор. Собор, построенный всем миром, всей пензенской землей. И для нас, конечно, очень важно, чтобы собор был освящен. И, пользуясь случаем, хочу пригласить Вас в Пензенскую область. [...] Последний раз у нас в Пензенской области патриарх был 23 года назад. И я могу сказать, что для Пензенской области, для жителей Пензенской области это будет буквально исторический визит. И я могу сказать, что пензенцы его ждут. Поэтому разрешите передать Вам приглашение», — сказал губернатор.

Патриарх Кирилл поблагодарил Олега Мельниченко за приглашение посетить Пензу.

«Пенза относится к числу немногих субъектов федерации, в которых я не бывал. И какие-то связи, и какие-то мои там дальние родственники тоже имели отношение к Пензе. И, конечно, хотелось бы побывать, увидеть и город, и почувствовать жизнь региона. Но и, кроме того, вот построен, я сказал бы так, замечательный просто кафедральный собор», — отметил глава РПЦ.

«Люди очень отзываются с таким большим восторгом по поводу храма, который построен. Надеюсь, что и мне удастся посмотреть», — сказал он.

В завершение встречи от имени жителей Пензенской области Олег Мельниченко поздравил патриарха Кирилла с предстоящим днем тезоименитства и преподнес ему абашевскую игрушку, а также список Пензенской Казанской иконы Божией Матери.

По преданию, ею в 1663 году царь Алексей Михайлович благословил первопоселенцев крепости над рекой Пензой. До 1923 года икона хранилась в Спасском кафедральном соборе.

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